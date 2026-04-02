Israel intercepta un cuarto misil lanzado por Irán en las últimas horas

Archivo - Imagen de archivo del humo después de que las fuerzas de Israel hayan interceptado drones lanzados en su contra. - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha informado este jueves de que ha interceptado el que es ya el cuarto misil lanzado por las fuerzas iraníes durante las últimas horas, a medida que avanza la ofensiva puesta en marcha a finales de febrero junto con Estados Unidos y que deja ya mas de 2.000 muertos en territorio iraní.

Las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado que "se ha identificado misiles disparados hacia el Estado de Israel", si bien ha matizado que "los sistemas de defensa antiaérea están trabajando para interceptar la amenaza", según un comunicado.

El lanzamiento ha hecho saltar las sirenas antiaéreas en varias zonas del norte del país, tal y como han confirmado, si bien de momento no se han registrado víctimas ni daños. El ataque llega poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya afirmado que habrá más ataques contra Irán durante las próximas semanas, aunque ha hablado de "avances" a la hora de lograr sus objetivos.

Hasta ahora, las autoridades de Irán han confirmado más de 2.000 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.