Israel moviliza a 70.000 reservistas militares

Archivo - Militares israelíes junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (archivo) - Europa Press/Contacto/Kobi Gideon/Israeli Gpo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Israel han movilizado a 70.000 reservistas para reforzar las defensas en el marco del ataque lanzado este sábado por Estados Unidos e Israel sobre Irán, que ha respondido ya con el lanzamiento de proyectiles sobre territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la zona.

Los reservistas reforzarán en los próximos días las defensas antiaéreas y el mando del frente interior y se desplegarán en las zonas fronterizas del país en previsión de cualquier ataque de países vecinos, informa el diario israelí 'Yedioth Aharonoth'.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca "eliminar la amenaza existencial" de Irán, con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo final de la operación es la eliminación de las estructuras de poder instaladas en la República Islámica en 1979, una ofensiva sorpresa que llega en medio de unas negociaciones indirectas con Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.