Israel ordena a residentes del sur de Líbano que se marchen a 15 kilómetros al norte del río Litani

Imagen de archivo de ataques israelíes en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha emitido este sábado nuevas órdenes de evacuación forzada a las poblaciones del sur de Líbano que se encuentran al norte del río Litani, frente de la invasión israelí del país hasta este pasado viernes, cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó una expansión de las operaciones tras días de recrudecimiento de sus ataques.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adraee, ha ordenado a los residentes de seis localidades que se marchen "al norte del río Zahrani", situado a 15 kilómetros al norte de Litani, tras justificar la expansión de sus operaciones acusando a las milicias de Hezbolá de "romper el alto el fuego".

Al menos once personas, entre ellas dos niños, muriero este viernes a causa de dos ataques de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado en abril y después de que el primer ministro israelí asegurara el martes que sus fuerzas estaban recrudeciendo sus ataques contra el país vecino.

Netanyahu aseguró el martes que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.300 personas desde principios de marzo, a pesar de las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando el partido-milicia chií Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.