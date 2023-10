Israel publica imágenes del hospital atacado en Gaza y dice que la falta de cráteres demuestra su inocencia

El Ejército israelí redobla sus acusaciones contra Yihad Islámica y afirma que Hamás "lanzó una campaña global" para "ocultar lo que pasó"

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel se ha distanciado este miércoles del ataque ejecutado el martes contra un hospital en la Franja de Gaza, suceso que se saldó con al menos 500 muertos, según las autoridades gazatíes, y ha sostenido que la ausencia de un cráter consistente con sus municiones demostraría que no está detrás del suceso, del que ha sido acusado por las autoridades palestinas y los gobiernos regionales.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/hdCRGCUhOK