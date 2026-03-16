La izquierda resiste el avance de la ultraderecha en las elecciones municipales en Francia

El candidato de la coalición de izquierdas a la alcaldía de Paris, Emmanuel Gregoire, en un acto de campaña. - Europa Press/Contacto/Olivier Donnars

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La izquierda francesa ha logrado en las elecciones municipales de este domingo consolidar su posición en las principales ciudades del país, incluyendo Paris, ante el avance de la ultraderecha de Agrupación Nacional de Marine Le Pen en unos comicios que se decidirán de todos modos en su segunda vuelta el próximo 22 de marzo.

Así las cosas en París, la coalición formada por el Partido Socialista, el Partido Comunista Francés y Ecologistas, liderada por Emmanuel Grégoire, ha logrado un 37,9% de los votos en la primera vuelta de las elecciones municipales de la capital, según los resultados ofrecidos por el Ministerio del Interior galo.

La candidatura de Grégoire se ha impuesto así a Rachida Dati, de Los Republicanos-Movimiento Democrático, que logra un 25,4% de apoyo y pasará a la segunda vuelta como principal representante de la derecha.

En todo caso, en la citada segunda ronda estará la candidata de La Francia Insumisa, Sophia Chikirou, tras obtener un 11,7%, al igual que el candidato Pierre-Yves Bournazel, del partido de centro-derecha Horizontes (11,6%) y Sarah Knafo, candidata de la formación ultraderechista Reconquista (10,4%) al haber superado el umbral del 10%, por lo que ahora la alcaldía de la capital dependerá de las coaliciones que se puedan formar entre las cinco candidaturas en segunda vuelta.

"El pueblo de París nos ha colocado firmemente a la cabeza en esta primera vuelta", ha destacado Grégoire antes de apelar a "todos los votantes del campo republicano, del campo progresista" con vistas a la segunda vuelta y dar así continuidad a 25 años de gobiernos municipales socialistas, marcados especialmente por los últimos doce años como alcaldesa de Anna Hidalgo.

COMICIOS AJUSTADOS EN MARSELLA Y LYON

En el caso de Marsella, el candidato más votado ha sido Benoît Payan (36,7%), también al frente de una coalición de izquierda sin La Francia Insumisa, aunque en esta ocasión la coalición de izquierdas tiene un estrecho margen sobre el candidato de la Agrupación Nacional, Franck Allisio (35,02%). En esta ciudad se medirán también en segunda ronda, Martine Vassal, de la coalición de Derecha Diversa, 12,41%, y Sébastien Delogu, de La Francia Insumisa, con el 11,94%.

Respecto a Lyon, el alcalde saliente, el ecologista, Grégory Doucet, ha logrado un 37,3% de votos, y le pisa los talones Jean-Michel Aulas, independiente respaldado por el centro-derecha, que cosechó el 36,7%. Detrás queda la candidata de La Francia Insumisa, Anaïs Belouassa-Cherifi, con un 10,4%, que disputará la segunda vuelta.

Pierre Hurmic, ecologista de la unión de izquierdas, ha sido el más votado en Burdeos, con el 27,6%, con dos candidatos de derecha en la segunda vuelta, caso de Thomas Cazenave, de Reconquista, con el 25,5%, y Phillipe Dessertine, independiente apoyado por una coalición de centroderecha, 20,2%.

En la ciudad de Toulouse, la primera vuelta la ha ganado con ventaja Jean-Luc Moudenc, de la Derecha Diversa, con un 37,23% si bien La Francia Insumisa, François Piquemal, con 27,5% y el candidato de la coalición de izquierdas, François Briançon, con un 24,9%, estarán en segunda ronda y la alcaldia dependerá de si hay entendimiento entre los candidatos de izquierda.

En Niza la coalición de Unión de Demócratas por la República y Agrupación Nacional que lidera Éric Ciotti ha sido la más votada (43,4%), por delante del alcalde saliente de derechas, Christian Estrosi (Horizontes, 30,9%). La candidatura de izquierdas de Juliette Chesnel-Le Roux estará en la segunda vuelta, tras recabar el 11,9% de votos.

El ex primer ministro francés Édouard Phillipe ha logrado ser la lista más votada en Le Havre, con el 43,7%, por delante de la coalición de izquierdas y la unión de extrema derecha, en lo que se percibe como una importante piedra de toque para sus posibles aspiraciones presidenciales en 2027.

Elección directa han conseguido los alcaldes de Meaux con Jean-François Copé (centro-derecha), en Lens con Sylvain Robert (izquierda) o en Cannes con David Lisnard (centro-derecha).

LA DERECHA EXTREMA GANA LA ALCALDÍA DE PERPIÑÁN Y CALAIS

En otras ciudades como Perpiñán el alcalde de Agrupación Nacional, Louis Aliot, ha logrado el 50,61% de votos y por tanto la reelección directa tras arrasar a la coalición de izquierdas.

En Calais la alcaldesa Natacha Bouchart (derecha independiente) también conservará su cargo tras recabar un 60% de los votos, mientras que en Saint-Amand-les-Eaux continurá como primer edil el secretario nacional del Partido Comunista de Francia, Fabien Roussel.