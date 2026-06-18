Jamenei admite diferencias con Pezeshkian sobre el acuerdo con EEUU y dice que el presidente lo convenció

Archivo - El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei - Europa Press/Contacto/Iranian Government/Office Of

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha reconocido este jueves que tenía una "opinión diferente" sobre el preacuerdo con Estados Unidos, si bien dio su consentimiento al mismo debido al "compromiso" del presidente iraní, Masud Pezeshkian, y del resto de miembros del Consejo Supremo de Seguridad Nacional "para salvaguardar los derechos" del pueblo iraní.

"Yo, por principio, tenía una opinión diferente; sin embargo, en vista del compromiso que el (...) presidente -como jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional- me concedió, en nombre propio y en el de los demás miembros, respecto a la salvaguarda de los derechos de la nación iraní y del frente de resistencia, y su explícita aceptación de dicha responsabilidad, di mi consentimiento", ha explicado en sus redes sociales.

"Él (Pezeshkian) afirmó explícitamente que si la parte estadounidense intentaba plantear exigencias excesivas, no se sometería. A partir de ahora, nosotros -es decir, vosotros, la orgullosa nación, y este humilde servidor- esperaremos el cumplimiento de las condiciones antes mencionadas", ha agregado Jamenei, tras valorar los "grandes esfuerzos" y la "buena voluntad" de los negociadores iraníes.

El ayatolá, hijo del difunto Alí Jamenei, ha considerado que "fue el presidente estadounidense (Donald Trump) quien, en un acto de desesperación, utilizó toda clase de presión para lograr" el memorando de entendimiento firmado este mismo miércoles por los dos mandatarios y ha asegurado que "las negociaciones presenciales futuras no implicarán la aceptación de la postura del enemigo".