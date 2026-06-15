Jamenei señala que los iraníes son los "vencedores indiscutibles" tras el acuerdo preliminar con EEUU

Manifestantes sostienen retratos y ondean banderas iraníes frente a grandes imágenes del recién nombrado líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, durante una manifestación organizada por el Estado en Irán. - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha señalado este lunes que los ciudadanos iraníes son los "vencedores indiscutibles" tras el acuerdo preliminar firmado con Estados Unidos para el cese de las hostilidades y la reapertura del paso de Ormuz.

"Hasta este momento, podemos afirmar con valentía que vosotros, el heroico pueblo de Irán, habéis sido los vencedores indiscutibles de esta contienda", ha indicado el dirigente iraní en un mensaje del que se hace eco la televisión pública IRIB.

De esta forma, el líder supremo iraní, que sucedió a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, tras ser asesinado en los primeros compases de la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel, ha afirmado que la República Islámica surge como "una gran potencia" tras la crisis.

"El declive de la arrogancia hacia la debilidad se han hecho evidentes ante los ojos de todos", ha afirmado sobre la posición norteamericana para añadir que la forma práctica de agradecer la situación en la que queda el país es "el esfuerzo incansable por alcanzar un Irán fuerte".

Estados Unidos e Irán han llegado a última hora de este domingo a un acuerdo marco para el fin de las hostilidades, siendo el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha adelantado el pacto y referido al mismo como un Acuerdo de Paz con el cual "las dos partes han declarado el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano".

La ratificación del mismo tendrá lugar el próximo viernes, 19 de junio, en la ciudad suiza de Ginebra, según ha avanzado Sharif y confirmado las dos partes. A una primera fase para parar la guerra y reabrir Ormuz, le seguirán unas negociaciones relativas al proyecto nuclear de Irán.