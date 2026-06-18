Japón aplaude la firma del acuerdo entre EEUU e Irán y pide la rápida aplicación para que reabra Ormuz

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la cumbre del G7 en Evian. - Europa Press/Contacto/Pierre Teyssot / Agf

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Japón han aplaudido este jueves la firma del acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán para el cese de las hostilidades, pidiendo la rápida aplicación y la reapertura del paso de Ormuz, clave para el suministro energético del sudeste asiático.

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, ha señalado la satisfacción con que se haya firmado el memorando de entendimiento para poner fin a su conflicto y ha indicado que Japón espera que el acuerdo se aplique de forma constante y que se restablezca rápidamente la navegación libre y segura por el estrecho de Ormuz.

"Esperamos firmemente que se alcance lo antes posible un acuerdo definitivo sobre la cuestión nuclear iraní y otros asuntos", ha añadido, para recalcar que Japón está dispuesto a jugar "todo el papel posible" para la estabilidad de la región y de los esfuerzos de reconstrucción.