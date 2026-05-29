Japón confirma su contribución a la misión de entrenamiento de la OTAN al Ejército de Ucrania

Archivo - El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi. - Europa Press/Contacto/Rodrigo Reyes Marin

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, ha confirmado este viernes su contribución a la misión de la OTAN de entrenamiento al Ejército de Ucrania, con el envío, por primera vez, de cuatro miembros de las Fuerzas de Autodefensa japonesa para ayudar en las labores organizadas por la Alianza en la base de Wiesbaden, en Alemania.

"El envío de personal de las Fuerzas de Autodefensa ayudará a reforzar las capacidades defensivas del propio Japón al permitirle aprender diversas lecciones de la guerra en Ucrania, incluidas nuevas formas de combate", ha afirmado Koizumi en una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias Kyodo.

Según ha detallado, los efectivos japoneses comenzarán el próximo lunes su tarea en la base militar de Wiesbaden, en el oeste de Alemania. Del despliegue, dos miembros pertenecen a la Fuerza Terrestre de Autodefensa, mientras que uno procede de la Armada y otro de la Fuerza Aérea de Autodefensa.

Se centrarán en la coordinación de actividades de apoyo, rechazando en todo momento que vayan a entrar en operaciones de combate.

"La seguridad en las regiones Indo-Pacífica y euroatlántica es ahora inseparable, y completar todos los preparativos necesarios para el despliegue marca una profundización adicional de la cooperación entre Japón y la OTAN", ha valorado el titular de Defensa japonés.

La OTAN acordó en 2024 en el marco de las medidas de apoyo a Ucrania la puesta en marcha de una misión de entrenamiento con sede en Wiesbaden, cerca de Frankfurt, que incluye el despliegue de 700 efectivos aliados para supervisar el entrenamiento a militares ucranianos que luego combaten en la guerra.

Según informó el entonces secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, esta misión busca una mejor coordinación del apoyo y conciliar las necesidades en el corto plazo con el apoyo a largo plazo a Ucrania, en un paso consolidar un papel central en el respaldo a Kiev ante la agresión rusa.