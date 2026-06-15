Japón considera el acuerdo entre EEUU e Irán "un paso importante" hacia la resolución de la crisis

Archivo - El ministro de Exteriores, Toshimitsu Motegi. - Europa Press/Contacto/POOL - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Japón han señalado este lunes que el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para el fin de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz es un "paso importante" hacia la resolución de la crisis.

En una llamada con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, el titular de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, ha trasladado que el acuerdo sobre el memorando de entendimiento es "un paso importante hacia la resolución de la situación". "Expresó su gran aprecio por los esfuerzos de negociación de Irán y los demás países involucrados hasta la fecha", ha indicado un comunicado del Ministerio de Exteriores nipón.

"Lo más importante de cara al futuro es que este memorando de entendimiento se implemente de manera constante y que se alcance un acuerdo final sobre la cuestión nuclear iraní y otros asuntos lo antes posible", ha incidido Motegi, quien ha señalado ante Irán que el país sigue dispuesto a jugar un "papel constructivo" para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Próximo.

Para Japón es de vital importancia garantizar "la navegación libre y segura" en el estrecho de Ormuz para todos los buques "lo antes posible", ha indicado el ministro de Exteriores japonés, quien ha pedido que se resuelva la situación de los buques varados en el golfo Pérsico.

Mientras del lado iraní, Araqchi ha subrayado su expectativa de que la implementación del acuerdo "marque el comienzo de un nuevo capítulo en la cooperación económica y de inversiones entre los dos países".

En otro contacto con su colega paquistaní, Ishaq Dar, Tokio ha expresado su "profundo respeto" por la labor de mediación activa de Pakistán durante las últimas semanas que "condujeron al acuerdo".