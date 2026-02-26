El jefe de DDHH de la ONU acusa a Israel de impulsar "cambios demográficos permanentes" en Gaza y Cisjordania

Archivo - Imagen de archivo de una vivienda destruida tras un bombardeo de Israel en Gaza. - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha acusado este jueves a Israel de impulsar "cambios demográficos permanentes" en la Franja de Gaza y Cisjordania, al tiempo que expresado su "preocupación" ante la idea de que esto lleve a una "limpieza étnica".

En un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la ciudad suiza de Ginebra, Turk ha señalado que la operación israelí iniciada en enero de 2025 en Cisjordania ha provocado ya el desplazamiento de al menos 32.000 palestinos.

Así, ha lamentado que la situación en los Territorios Palestinos Ocupados constituye un "desastre provocado por el hombre" y ha lamentado el "absoluto desprecio de Israel por los Derechos Humanos en Gaza y Cisjordania", así como las "graves violaciones cometidas también por Hamás y otros grupos palestinos".

"Las pruebas reunidas por mi oficina revelan un patrón constante de graves violaciones y abusos de los Derechos Humanos, graves violaciones del Derecho Internacional y crímenes atroces que permanecen impunes. Los continuos ataques de Israel contra edificios residenciales y tiendas de campaña improvisadas, que destruyeron barrios enteros, causaron la muerte masiva de civiles", ha lamentado.

En este sentido, ha recalcado que "entre los asesinados hay periodistas palestinos" y ha lamentado la "militarización de la ayuda humanitaria por parte de Israel, a través de la Fundación Humanitaria para Gaza, también provocó asesinatos a gran escala".

Así, ha hecho hincapié en que la hambruna fue decretada en agosto de 2025 en Gaza, la cual ha afectado a más de medio millón de personas. Sin embargo, las fuerzas israelíes "han continuado asesinando a personal humanitario y médico durante este periodo, y realizando detenciones masivas de palestinos en Gaza y Cisjordania".

"Estas detenciones a menudo constituyeron detenciones arbitrarias e incluyeron desapariciones forzadas. Desde el 7 de octubre de 2023, mi oficina ha verificado que al menos 89 palestinos han muerto bajo custodia israelí. La tortura y otros malos tratos a palestinos detenidos en Israel siguen siendo generalizados", ha afirmado.

DESTRUCCIÓN MASIVA

Además, ha hecho hincapié en que las operaciones del Ejército de Israel han destruido alrededor del 80% de la infraestructura civil de Gaza, incluyendo viviendas, escuelas, hospitales y sitios culturales, así como plantas de tratamiento de agua.

"Israel continúa desplazando por la fuerza a palestinos hacia zonas cada vez más reducidas de la Franja de Gaza. (...) La gente sigue muriendo a causa del fuego israelí, el frío, el hambre y las enfermedades", ha subrayado, al tiempo que ha afirmado que Gaza tiene "el mayor número de niños amputados per cápita del mundo".

En este sentido, ha declarado que Israel "sigue destruyendo infraestructura civil y trasladando por la fuerza a palestinos dentro de Territorio Palestino Ocupado". "La situación humanitaria sigue siendo extremadamente precaria, ya que Israel sigue obstaculizando la capacidad de la comunidad humanitaria para llevar alimentos, refugio, combustible, suministros médicos y otros artículos esenciales", ha añadido.

AMNISTÍA ARREMETE CONTRA LA IMPUNIDAD

Por su parte, la ONG Amnistía Internacional ha lamentado que la "impunidad a nivel global alimenta las medidas de anexión adoptadas por Israel en Cisjordania", donde las autoridades han puesto en marcha operaciones "ilegales" diseñadas para "desposeer deliberadamente a la población palestina y convertir la anexión del territorio en una realidad irreversible".

"Sucesivos gobiernos israelíes han aplicado políticas orientadas a expandir los asentamientos y a consolidar la ocupación y el apartheid. Las medidas más recientes ponen de relieve el drástico impulso que el actual Gobierno israelí ha dado a estas iniciativas, a la sombra del genocidio en Gaza", ha aclarado.

Así, ha sostenido que se observa un Estado que, "encabezado por un primer ministro buscado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, se jacta abiertamente de desafiar el Derecho Internacional".

"A pesar de los cientos de resoluciones de la ONU, las opiniones consultivas del TPI y la condena mundial, Israel continúa extendiendo descaradamente los asentamientos ilegales, consolidando su cruel sistema de apartheid y destruyendo las vidas y los medios de subsistencia de la gente palestina", ha manifestado la directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.

"El apoyo incondicional del Gobierno de Estados Unidos, combinado con la falta generalizada de rendición de cuentas internacional por el genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza y por décadas de crímenes de Derecho Internacional vinculados a su ocupación ilegal y a su sistema de apartheid, ha envalentonado aún más a Israel para intensificar sus acciones ilegales", ha explicado.

Es por ello que ha subrayado que esto "acelera la expansión de asentamientos ilegales" y provoca un "aumento de la violencia", a la que se suman "los delitos cometidos por los colonos israelíes, que cuentan con el respaldo del Estado". "Esto muestra un fracaso catastrófico por parte de la comunidad internacional a la hora de adoptar medidas decisivas", ha añadido.

Guevara Rosas ha señalado que "el objetivo es la anexión total". "Israel ya ha sentado una gran parte de las bases para lograrla. Los ministros del actual Gobierno israelí ya no tienen necesidad alguna de ocultar sus intenciones", ha puntualizado.