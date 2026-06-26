El jefe de DDHH de la ONU pide a EEUU evitar más muertes de personas en custodia del ICE

Archivo - El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido este viernes a las autoridades de Estados Unidos adoptar medidas inmediatas para evitar nuevas muertes de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

En un comunicado, Turk se ha hecho eco de las "alarmantes" cifras de muertos, después de que hayan fallecido 18 personas en centros de detención del ICE en lo que va de año, según los datos oficiales de la Administración estadouninenses. En 2025 se registró un total de 33 muertes, y en 2024 fueron 11 las muertes contabilizadas.

En este sentido, el jefe de la oficina de Derechos Humanos de la ONU ha reclamado investigaciones independientes sobre todas las muertes ocurridas bajo custodia del ICE. Estas deben ser "rápidas, independientes, imparciales y eficaces", ha incidido.

"Los responsables de las violaciones de derechos deben rendir cuentas, y deben garantizarse los derechos de las familias de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como las garantías de no repetición", ha declarado Turk en un comunicado.

El ICE mantiene actualmente detenidas a más de 60.000 personas y existen planes para aumentar la capacidad de detención hasta 90.000 personas antes de finales de 2026.

El alto cargo de la ONU ha señalado el uso del aislamiento en centros de detención de migrantes, una medida que debería aplicarse de forma excepcional. "Todos estos factores agravan la vulnerabilidad de las personas detenidas y suscitan serias dudas sobre si algunas de estas muertes bajo custodia del ICE podrían haberse evitado", ha afirmado el alto comisionado, después de detallar que cinco de las muertes registradas se documentaron como suicidios.

En este sentido, ha exigido a las autoridades migratorias estadounidenses que garanticen el cumplimiento de las normas y estándares internacionales de Derechos Humanos en sus centros de detención, tras denunciar la continua deshumanización y criminalización de los migrantes y refugiados.