El jefe de DDHH de la ONU urge a EEUU a concluir la investigación sobre el bombardeo a la escuela de Minab

Funeral por las alumnas y el personal de la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebé que perdieron la vida en un ataque contra el centro, situado en Minab, en la provincia de Hormozgan, al sur de Irán. - Europa Press/Contacto/Ircs

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha urgido este viernes a Estados Unidos a concluir la investigación sobre el bombardeo de la escuela en Minab, en el sur de Irán, que dejó más de 160 muertos, poco después del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

"Altos funcionarios de Estados Unidos han señalado que el ataque está siendo investigado. Pido que ese proceso concluya lo antes posible y que sus conclusiones se hagan públicas. Debe haber justicia por el terrible daño causado", ha asegurado Turk en el debate urgente del Consejo de Derechos Humanos sobre la protección de los niños y las instituciones educativas en los conflictos armados internacionales.

El jefe de Derechos Humanos de la ONU ha indicado que en el caso del ataque a la escuela en Minab, corresponde a quienes llevaron a cabo el ataque investigarlo de manera "pronta, imparcial, transparente y exhaustiva". De esta forma, ha incidido en "determinar los hechos y sentar las bases de la rendición de cuentas".

De esta forma, ha recalcado que "sean cuales sean las diferencias entre países", toda la comunidad internacional debe estar de acuerdo en que estas "no se resolverán matando a niños en las escuelas". Así, ha insistido en que las leyes de la guerra expresamente "protegen a niños y a otros civiles atrapados en el conflicto", además de escuelas e infraestructuras civiles.

Turk ha considerado "profundamente preocupante" que los ataques contra centros educativos están aumentando en todo el mundo, tras indicar que en 2024 los ataques aumentaron "en un alarmante 44%", dejando a 52 millones de niños fuera de las aulas. "Insto a todos los países a adoptar medidas urgentes para proteger las instalaciones educativas y a quienes estudian y trabajan en ellas", ha recalcado.

Por su lado, Irán ha criticado que el ataque fue "deliberado" y "por fases", incluyendo "dos misiles Tomahawk con el fin de acabar con más vidas inocentes". Es por ello que ha reclamado que la comunidad internacional "plante cara" a esta "grave violación del Derecho Internacional".

"Este es solo uno de los muchos ejemplos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por Estados Unidos e Israel durante los últimos 28 días de su guerra ilegal contra Irán", ha indicado el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, subrayando que las alumnas y profesores "masacrados a sangre fría" representan "la barbarie y la brutalidad de los invasores", por lo que ha reclamado que los responsables rindan cuentas por sus "atroces abusos de los Derechos Humanos y sus crímenes de guerra".