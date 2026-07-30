El jefe del Ejército libanés denuncia que las agresiones de Israel obstaculizan el despliegue en el sur

Columna de humo sobre las casas de Kfar Tebnit tras los bombardeos del ejército israelí en Nabatiyé, en el sur del Líbano. - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comandante del Ejército de Líbano, Rodolphe Haykal, ha denunciado este jueves que las constantes agresiones de Israel y sus violaciones del acuerdo alcanzado con Beirut obstaculizan el despliegue militar libanés en el sur del país.

"El Ejército continúa desplegándose en el sur de conformidad con los acuerdos vigentes y en consonancia con las exigencias y los principios nacionales. Asimismo, prosigue sus esfuerzos para garantizar el regreso seguro de nuestros ciudadanos a sus pueblos y localidades, y está preparado para desplegarse en todas las zonas ocupadas de las que se retiren las fuerzas de ocupación israelíes", ha indicado el general libanés en un mensaje a las tropas en el aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas libanesas.

En todo caso, ha lamentado las acciones de Israel, incidiendo en que la "ocupación persiste en sus agresiones y violaciones continuas", todo con "el fin de obstaculizar los esfuerzos del Ejército".

Haykal ha recalcado el compromiso de las fuerzas de Líbano de cumplir "todas sus misiones, pese a las grandes dificultades derivadas de los recursos limitados, la magnitud de las tareas y la delicadeza de las circunstancias". Entre las tareas que ha señalado están el control de las fronteras norte y este, la vigilancia de las fronteras marítimas y las aguas territoriales, la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico, así como la prevención del contrabando.

Así, ha lanzado un mensaje para que se refuercen las capacidades de la institución militar y se le dote de los "medios necesarios" para afrontar los desafíos que afronta. "El apoyo al Ejército constituye una inversión en la estabilidad del Líbano y en la seguridad de la región", ha recalcado.

Mientras el Ejército aguarda a que "se materialicen las promesas de apoyo de manera acorde con las misiones encomendadas y el volumen de las responsabilidades", Haykal ha subrayado que los militares van a redoblar sus esfuerzos para "superar estas dificultades y cumplir con su deber, impulsados por la convicción en su misión".

Las autoridades de Líbano denunciaron el miércoles nuevos ataques del Ejército israelí contra zonas del sur del país a pesar del acuerdo alcanzado con Israel para la retirada gradual de las tropas israelíes en las denominadas "zonas piloto", donde cederán el control al Ejército libanés.