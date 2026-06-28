El jefe del Ejército de Uganda ordena el cierre de las filiales en el país del conglomerado Nation Media Group

Archivo - El jefe del Ejército de Uganda, Muhoozi Kainerugaba, y su padre y presidente del país, Yoweri Museveni - MUHOOZI KAINERUGABA / X - Archivo

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe del ejército de Uganda e hijo del presidente Yoweri Museveni, el general Muhoozi Kainerugaba, ha anunciado el cierre de las filiales en el país de uno de los grandes conglomerados de medios del este de África, Nation Media Group: las emisiones de la cadena NTV (con sede central en Kenia) y el diario 'Daily Monitor'.

NTV Uganda ha confirmado en un comunicado que sus oficinas, así como las del 'Daily Monitor', están bajo asedio militar tras la directiva de Kainerugaba, y publicado un vídeo que muestra a militares estacionados frente a su sede en la capital, Kampala. Otros medios afectados incluyen los canales de radio Dembe FM, Spark TV y KFM.

El general Kainerugaba no ha dado más explicaciones más allá de que todos los medios en el país "deben seguir las reglas". "No creo en la prensa libre", ha declarado el militar, conocido por sus explosivas declaraciones en redes sociales, donde ha llegado a "bromear" con torturar a líderes opositores.

"A partir de ahora, todas las malas historias sobre Uganda deberán ser aprobadas por mi oficina", ha añadido el militar, que en 2022 acusó a Kenia de inmiscuirse en la política nacional y llegó a amenazar con hacerse con el control de la capital del país vecino, Nairobi, "en menos de dos semanas".

Las filiales de Nation Media Group llevan bajo la presión del Gobierno desde hace años. En 2025 se les prohibió cubrir presidenciales y parlamentarias, mientras que en 2013, el 'Daily Monitor', junto con Dembe FM y KFM, fueron cerrados durante más de una semana después de que el periódico informara sobre un presunto complot para asesinar a funcionarios políticos y militares opuestos al intento de Kainerugaba de suceder a su padre.