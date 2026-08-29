El jefe del Ejército ugandés anuncia que sus fuerzas dejarán Somalia en 2027 tras 20 años de lucha contra Al Shabaab

Archivo - Un contingente de militares ugandeses en Somalia - Europa Press/Contacto/Stuart Price - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejército de Uganda, el general Muhoozi Kainerugaba, ha anunciado la retirada de todas las tropas ugandesas de apoyo en Somalia el 1 de agosto de 2027, cuando se cumplirán veinte años de respaldo militar al Ejército somalí en la lucha contra la organización yihadista Al Shabaab, la filial de Al Qaeda en el país africano.

El general Kainerugaba, hijo del presidente del país, Yoweri Museveni, ha proclamado la retirada total del contingente ugandés para esa fecha. A partir de ahí, "no habrá más fuerzas del Ejército ugandés en Somalia", ha sentenciado en un mensaje publicado en redes sociales.

Todavía no hay confirmación de este anuncio por parte del presidente Museveni, que es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, y su hijo es conocido por sus excéntricas declaraciones en redes sociales, de las que a veces termina desdiciéndose.

Sin embargo, medios somalíes y ugandeses informaron en su momento que Museveni ha pedido a su homólogo somalí, Hasán Sheij Mohamud, que resuelva las numerosas crisis internas que mantiene abiertas con estados separatistas o de lo contrario retirará sus fuerzas del país.

Uganda fue el primer país africano en desplegar tropas en Somalia en el marco de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), y envió su primer contingente en marzo de 2007.

Posteriormente, las tropas ugandesas prestaron servicio bajo el mando de la sucesora de la AMISOM, la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia (ATMIS), y ahora forman parte de la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM).

Uganda lidera actualmente el Sector Uno de AUSSOM, que abarca Banadir, incluyendo partes de Mogadiscio y zonas de la vecina región de Bajo Shabelle.

Para terminar de agravar la situación, el futuro de toda la misión de mantenimiento de la paz de AUSSOM está bajo una grave tensión operativa tras la decisión de Estados Unidos de terminar el apoyo financiero y logístico a la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOS), el mecanismo logístico crítico que proporciona combustible, raciones, evacuaciones médicas y transporte de equipo a las fuerzas de la Unión Africana.