El jefe de la OTAN garantiza a Zelenski "apoyo crucial" tras los recientes ataques rusos

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

BRUSELAS 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha trasladado al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, su compromiso con garantizar que Ucrania reciba "apoyo crucial" tras los recientes ataques rusos por los que se ha declarado el estado de emergencia energética en todo el país.

"Nos comprometemos a garantizar que Ucrania siga recibiendo el apoyo crucial que necesita para defenderse hoy y, en última instancia, asegurar una paz duradera", ha asegurado el jefe de la Alianza Atlántica en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Asimismo, ha indicado que durante la conversación telefónica con Zelenski han abordado "la situación energética en Ucrania, el terrible sufrimiento humano que causan los ataques rusos y los esfuerzos continuos para poner fin a la guerra".

Estas declaraciones llegan después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara a Zelenski por bloquear una salida pacífica al conflicto, en vez de a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en unas declaraciones aplaudidas por el Kremlin.