El JNIM reivindica un ataque contra un vehículo del Ejército en el centro de Malí

Archivo - Bandera de Malí - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial de Al Qaeda en el Sahel, ha reivindicado este miércoles un ataque contra un vehículo del Ejército de Malí, en el centro del país, en medio de la ofensiva lanzada a finales de abril por esta organización armada y el grupo separatista tuareg Frente para la Liberación del Azawad (FLA).

El JNIM ha detonado un artefacto explosivo improvisado contra un vehículo de las Fuerzas Armadas entre las localidades de Niafunké y Soumpi, en la región de Tombuctú, en una nota difundida por el portal de noticias LSI Africa, sin dar más detalles al respecto.

El Ejército, que hasta el momento no ha confirmado el suceso, ha anunciado horas antes la "neutralización" de decenas de supuestos integrantes tanto del JNIM como del FLA en un bombardeo al norte de Sévaré, y ha confirmado ataques en la región de Segou, ambas en el centro del país.

La situación sobre el terreno sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de que el JNIM hiciera el viernes un llamamiento a un "frente unido" para derrocar a la junta militar en pie en el país africano desde 2020 de cara a abrir "una transición pacífica e inclusiva", pese a que el presidente de transición, Assimi Goita, resaltó unos días antes que todo estaba "bajo control".

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.