Jordania anuncia el derribo de dos misiles balísticos "lanzados contra territorio jordano"

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Jordania ha anunciado este viernes el derribo de dos misiles balísticos "lanzados contra territorio jordano", en medio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán y la respuesta de Teherán, que ha lanzado misiles contra objetivos militares estadounidenses en la región y contra territorio de Israel.

Así, ha afirmado en un comunicado que "dos misiles balísticos lanzados contra territorio jordano han sido derribados, después de ser interceptados con éxito por los sistemas de defensa aérea jordanos", antes de afirmar que ha desplegado aviones en el espacio aéreo para labores "operativas".

"Estos vuelos se enmarcan en las operaciones de reconocimiento aéreo e inspección, con el objetivo de mantener la seguridad del espacio aéreo jordano y mantenerlo libre de cualquier infiltración o actividad ilegal", ha manifestado, al tiempo que ha subrayado que las Fuerzas Armadas "siguen cumpliendo su deber nacional" de proteger el país "con la máxima eficiencia y competencia".