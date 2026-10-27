Jordania asegura haber matado a más de 20 miembros de Estado Islámico en sus bombardeos contra Siria

Archivo - El rey Abdalá II de Jordania, durante la firma de un acuerdo entre ambos países, en el Palacio de la Moncloa, a 5 de junio de 2025, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Jordania ha asegurado este martes que mató a más de 20 miembros del grupo yihadista Estado Islámico en los bombardeos ejecutados el lunes contra Siria, en lo que describió como una respuesta al atentado perpetrado recientemente en una iglesia en el centro del país, que se saldó con nueve muertos.

El ministro de Comunicaciones y portavoz del Gobierno jordano, Mohamed al Momani, ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que el grupo yihadista "supone una amenaza compartida para Jordania y Siria" y ha mostrado el "profundo respeto" de Amán a las autoridades sirias, con las que mantiene "cooperación contra terrorismo y tráfico de armas y drogas".

"Los bombardeos de ayer llegaron después de que se agotara la paciencia con los movimientos de los terroristas", ha dicho, antes de recalcar que los ataques fueron perpetrados "a partir de información de Inteligencia" y "para neutralizar amenazas terroristas inminentes". Además, ha asegurado que se saldaron con la destrucción de "un gran arsenal de armas".

En este sentido, ha defendido que la Fuerza Aérea jordana "evitó atacar zonas pobladas" y ha expresado su pesar por las informaciones sobre la muerte de ocho civiles, al tiempo que ha insistido en que Amán "mantiene protocolos estrictos para evitar años a los civiles". "La protección de las vidas inocentes más allá de las fronteras sigue siendo una prioridad", ha manifestado.

Al Momani ha hecho además hincapié en que Jordania y Siria han creado "un comité conjunto" tras los bombardeos y ha reiterado el "compromiso inamovible" de Amán a la población siria, así como a la "seguridad, unidad territorial y cohesión interna" del país vecino. "Jordania se coordina a nivel global para salvaguardar la soberanía de Siria", ha remachado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Siria ha publicado un comunicado en redes sociales para destacar que, a pesar de las relaciones "fraternales" e "históricas" con Jordania, los bombardeos del lunes contra la provincia de Daraa (sur) suponen "una gran preocupación" para Damasco, que ha condenado los ataques de la forma "más enérgica".

"Esta acción constituyó una violación inaceptable del espacio aéreo sirio, llevada a cabo sin coordinación previa alguna, y provocó varias muertes y heridos", ha denunciado, antes de reiterar su condena al atentado contra la iglesia de San Jorge en Karak y subrayar que es "totalmente inaceptable" responder al mismo con bombardeos contra territorio de Siria.

"No puede justificarse bajo ningún pretexto, ya que representa una clara violación de los principios de buena vecindad y de la soberanía nacional siria, además de contravenir los marcos establecidos para la cooperación y coordinación conjuntas", ha destacado Damasco, que ha apuntado además a la existencia de elementos "sospechosos" que "buscan perturbar las excelentes relaciones fraternales" entre ambos países.

Por ello, ha aplaudido los esfuerzos coordinados con Jordania para crear "un comité conjunto de seguridad" tras los bombardeos y ha especificado que este organismo estará encargado de "poner fin a tales violaciones y transgresiones, evitar que vuelvan a ocurrir, asegurar la frontera común y garantizar una coordinación integral en materia de seguridad y sobre el terreno". "Tales medidas frustrarán cualquier intento de socavar la seguridad de ambas naciones o de provocar el derramamiento de sangre de sus pueblos", ha zanjado.