Juncker asume como error no haber hecho campaña contra el Brexit: "Me equivoqué al quedarme callado"

Publicado 07/05/2019 14:11:36 CET

BRUSELAS, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha asumido este martes como uno de sus grandes errores durante su mandato al frente del Ejecutivo comunitario el no haber hecho campaña contra el Brexit durante el referéndum británico de junio de 2016: "Me equivoqué al quedarme callado".

Así lo ha expresado en una rueda de prensa en Bruselas para hacer balance de su mandato al frente de la Comisión, cuando ha sido preguntado por los grandes errores de la legislatura y ha citado el Brexit.

Juncker ha dicho que fue un error escuchar al entonces primer ministro británico, David Cameron, que le pidió que no interviniera en la campaña del referéndum sobre la pertenencia de Reino Unido a la Unión Europea, porque Bruselas hubiera sido la única que hubiera actuado para "destruir las mentiras que se difundieron".

"Me equivoqué al quedarme callado", ha continuado, en una de las pocas referencias que ha hecho al Brexit durante su comparecencia ante los medios para apuntar los retos que quedan por delante para Europa.

Preguntado por cómo ve ahora que Reino Unido siga siendo Estado miembro de pleno derecho gracias a una prórroga que le ha permitido retrasar el Brexit y si no teme cómo pueda afectar a los avances de la UE, Juncker ha zanjado la cuestión con una breve respuesta: "No tengo miedo, no tengo esperanza".

Juncker también ha considerado un error haber "esperado demasiado" para reaccionar cuando siendo ya presidente del Ejecutivo comunitario se dio a conocer el escándalo 'Luxleaks', que reveló decenas de acuerdos fiscales ventajosos para multinacionales en Luxemburgo, siendo él primer ministro del país.