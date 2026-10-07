Junta de Paz reivindica su papel para crear condiciones para la "paz duradera" en Gaza en aniversario del 7-O

Un manifestante consuela a otro durante una protesta contra el Gobierno israelí en el tercer aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre. - Yoav Ginsburg/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Paz, entidad establecida en enero de este año para promover la estabilidad en la Franja de Gaza tras el alto el fuego, ha reivindicado este miércoles su papel para crear las condiciones para la "paz duradera" en el enclave en el tercer aniversario de los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre que dejaron unos de 1.200 muertos en suelo israelí.

"Hace tres años terroristas de Hamás invadieron Israel y perpetraron una masacre de una crueldad estremecedora. Unas 1.200 personas fueron asesinadas en sus hogares, en un festival de música y en sus comunidades, y 251 fueron tomadas como rehenes y llevadas a Gaza. Fue el día más mortífero para el pueblo judío desde el Holocausto", ha señalado la entidad en un comunicado en el que dice unirse al pueblo de Israel "en el duelo por quienes fueron asesinados".

Tras mandar un mensaje a las familias de las víctimas y las personas que fueron tomadas como rehenes por el grupo islamista, la Junta de Paz ha lamentado "la inmensa pérdida de vidas y el profundo sufrimiento padecido por israelíes y palestinos" en la guerra "desencadenada por Hamás". "Ese sufrimiento ha dejado profundas heridas en toda la región", ha señalado.

En todo caso, la entidad recalca que se "esfuerza por crear las condiciones para una paz duradera mediante la desmilitarización y la desradicalización de Gaza", señalando que trabaja para definir "soluciones pragmáticas" y que estas deben basarse en "seguridad real y duradera para Israel" como fundamento para "cualquier paz y constituye la garantía más firme de que un 7 de octubre nunca vuelva a suceder".

La Junta de Paz ha destacado que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le ha encomendado garantizar que Gaza "no vuelva a representar una amenaza para Israel y romper el ciclo de miedo y derramamiento de sangre que ha persistido durante décadas, mientras Hamás y otras organizaciones terroristas mantenían como rehenes tanto a los palestinos como a sus vecinos".

Así, reiterando el compromiso con el cumplimiento del mandato, la organización encabezada por el político búlgaro Nickolai Mladenov recalca que renueva ese compromiso "en memoria de quienes perdimos y por el bien de todos aquellos que merecen vivir en seguridad y paz".