Un jurado de EEUU condena por torturas a un antiguo jefe de una prisión en Damasco, la capital de Siria

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un jurado de Estados Unidos ha condenado a un antiguo jefe de una prisión en la capital de Siria, Damasco, durante el régimen de Bashar al Assad, después de declararle culpable de cargos por torturas y conspiración para cometer estos abusos contra presos en la citada cárcel.

El condenado es Samir Usman al Sheij, de 73 años y antiguo jefe de la Prisión Central de Damasco, conocida popularmente como cárcel de Adra, así como por mentir a las autoridades migratorias norteamericanas para obtener la tarjeta verde e intentar naturalizarse como ciudadano estadounidense.

Al Sheij, quien encabezó la prisión entre 2005 y 2008, se ha declarado no culpable, ha sido condenado por torturar u ordenar a sus subordinados que torturaran física y psicológicamente a presos en la cárcel, incluidos abusos en el Ala 13, donde hay pequeñas celdas de aislamiento.

El hombre habría llegado a Estados Unidos en 2020 tras mentir u ocultar información sobre su papel en la prisión de cara a obtener permiso para residir en el país, motivo por el que, junto a su condena por torturas, se expone a una sentencia de hasta 20 años de cárcel.

Tysen Duva, ayudante del fiscal general para la División Penal del Departamento de Justicia, ha resaltado que "Samir Usman al Sheij torturó a prisioneros y cometió atrocidades para castigar y silenciar a la disidencia política en Siria", antes de agregar que también "mintió a las autoridades migratorias estadounidenses para vivir en Estados Unidos".

"Gracias a la valentía de las víctimas, y a la diligencia y dedicación de nuestros fiscales y socios encargados de hacer cumplir la ley, Al Sheij ya no puede escapar de su pasado y tendrá que rendir cuentas por sus brutales crímenes", ha zanjado, según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Al Sheij había ocupado previamente varios altos cargos durante el régimen de Al Assad --derrocado en diciembre de 2024 en una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS)--, incluida una etapa como gobernador de la provincia de Deir Ezzor, situada en el este de Siria.