La Justicia de EEUU imputa una decena de cargos al sospechoso de matar a dos empleados de la Embajada de Israel

Archivo - Un policía de Washington D. C. llega a la escena del doble tiroteo que mató a dos empleados de la embajada israelí tras un evento en el Museo Judío del Capitolio el 21 de mayo de 2025. - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Estados Unidos ha acusado este miércoles de casi una decena de cargos, que incluyen homicidio premeditado y delito de odio, a Elías Rodríguez, el sospechoso del tiroteo que mató en mayo de este año a dos trabajadores de la Embajada de Israel en Washington, Yaron Lischinsky y Sarah Milgrim.

El juzgado federal del distrito de Columbia ha acusado a Rodríguez del homicidio de una autoridad extranjera, de dos delitos de odio que provocaron la muerte, de dos homicidios premeditados y de dos asaltos armado con intención de matar, además de dos cargos por descargar un arma durante un crimen violento y por provocar la muerte de una persona por arma de fuego, según el documento de la acusación.

Estos cargos abren la puerta a que el Departamento de Justicia pueda solicitar la pena de muerte, un caso infrecuente en Estados Unidos pero que podría realizar tras la admisión de los cargos.

En concreto, los dos cargos por delito de odio derivan de comentarios como el que habría hecho en la escena del crimen y justo antes de su arresto: "Lo hice por Palestina, lo hice por Gaza", aunque el escrito también incluye mensajes en redes sociales pidiendo "muerte a Israel" o que "por favor, Dios, por favor, vaporicen a todos los israelíes mayores de 18 años para que estos niños tengan alguna oportunidad de ser humanos".

Además, en cuanto al asesinato de Sarah Milgrim, la Fiscalía ha denotado que actuó de forma "especialmente atroz, cruel y depravada", cuando ésta intentaba escapar herida y reptando.

Por su parte, Rodríguez, que ha estado bajo custodia federal desde el tiroteo del 21 de mayo, aún no ha presentado una declaración formal ante el tribunal, si bien en una audiencia preliminar el día siguiente a los hechos se declaró no culpable.