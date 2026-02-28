La Justicia israelí frena provisionalmente el cierre de 37 ONG en territorio palestino

Archivo - Bandera palestina - Europa Press/Contacto/Vincenzo Nuzzolese - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Israel ha dictado una medida cautelar que impide, por el momento, la clausura de las operaciones del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y de otras 36 organizaciones internacionales en territorio palestino, dejando sin efecto la obligación previa de retirar al personal extranjero y detener la actividad humanitaria mientras se examina el fondo del asunto.

"El Consejo Noruego para los Refugiados acoge con satisfacción la decisión del Tribunal Supremo israelí de conceder una orden judicial provisional que suspende las órdenes para que el NRC y otras 36 organizaciones internacionales retiren a su personal internacional y cesen sus operaciones en el territorio palestino ocupado", ha manifestado la asesora de comunicación de la organización, Shaina Low.

Según ha explicado Low, el alto tribunal israelí ha admitido que existe una "controversia jurídica genuina" en torno a la exigencia de entregar información detallada sobre los empleados sobre el terreno como requisito para el registro y la continuidad de las actividades. "Esta cuestión requiere ahora una revisión judicial completa", ha subrayado.

La medida adoptada por el Supremo tiene carácter temporal y no supone una normalización de la situación operativa de las ONG. Así, la orden "suspende el cierre inmediato", pero "no restablece los visados, ni reabre el acceso, ni resuelve las restricciones más amplias que siguen afectando la entrega de ayuda".

En este contexto, la organización alerta de que la situación humanitaria sigue siendo extremadamente grave pese al acuerdo de alto el fuego vigente.

"A pesar de un acuerdo de alto el fuego, las condiciones en Gaza siguen siendo catastróficas, y las necesidades humanitarias en Cisjordania continúan creciendo. Nuestros equipos siguen comprometidos con el servicio a sus comunidades. Desde octubre de 2023, el NRC ha apoyado a más de 1,2 millones de personas en el territorio palestino ocupado con asistencia esencial", ha concluido Low.