Kallas constata la falta de unanimidad entre los Veintisiete para sancionar al ministro israelí Ben Gvir

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, en declaraciones a los medios antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Luxemburgo. - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha constatado este lunes la falta de unanimidad necesaria entre los Veintisiete Estados miembro para sancionar al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, esgrimiendo que no hay apoyos suficientes para aprobar esa medida.

"Varios Estados miembro han propuesto sancionar al ministro Ben Gvir. Lo debatiremos hoy. Según mis consultas, no contamos con la unanimidad necesaria para adoptar esa decisión", ha indicado en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que tiene lugar este lunes en Luxemburgo.

La posibilidad de imponer medidas restrictivas contra el dirigente israelí ha sido defendida en las últimas semanas por varios países de la Unión por el "secuestro" y las "vejaciones" a los activistas de flotilla humanitaria interceptada por Israel cuando buscaba entregar ayuda a Gaza, entre otros asuntos.

Los ministros de Exteriores del bloque comunitario tienen previsto abordar este lunes la situación en Oriente Próximo, incluida la evolución de la ofensiva israelí en Gaza y Líbano y las opciones para incrementar la presión sobre el Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un contexto marcado por las divisiones entre los Veintisiete sobre la respuesta que debe dar la Unión.

Según han indicado fuentes diplomáticas a Europa Press, hay pocas probabilidades de que los jefes diplomáticos incluyan en la lista de sancionados a Ben Gvir, ya que República Checa, Bulgaria y Hungría están en contra, por lo que es difícil que se logre la unanimidad necesaria para aprobar sanciones.

No obstante, los ministros tienen previsto analizar una propuesta para prohibir o limitar el comercio con los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania, un punto que, si es considerado una política comercial, podría aprobarse tan solo con una mayoría cualificada.