Kallas pide a Damasco romper con la dependencia militar de Rusia: "Hay alternativas creíbles"

El ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaiban, recibe a la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en el Palacio Tishreen en Damasco. - Moawia Atrash/dpa

BRUSELAS 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha pedido este martes al Gobierno sirio que rompa con la dependencia militar de Rusia, que mantiene dos grandes bases en el país, y defendido que existen "alternativas creíbles" para reducir su influencia en Siria.

"Rusia utilizó sus bases (en Siria) para ayudar a (el régimen de Bashar al) Assad a asesinar sirios, Moscú aún le brinda protección. Esperamos que el reciente memorando conduzca a una reducción de la presencia e influencia militar rusa", ha dicho la jefa de la diplomacia europea en una comparecencia en Damasco, en donde se ha reunido con el ministro de Exteriores del país, Asaad al Shaibani.

De este modo, Kallas ha hecho referencia al acuerdo de entendimiento firmado entre Moscú y Damasco el pasado agosto para reorganizar la presencia militar rusa en Siria, en especial respecto al estatus de las dos grandes bases en Jmeimim y Tartús (costa oeste), consideradas las dos grandes posiciones militares rusas en el Mediterráneo y Oriente Próximo.

"Siria cuenta con alternativas creíbles a la dependencia de Rusia", ha insistido la política estonia, que ha querido poner en valor cómo las relaciones entre la UE y Siria han "evolucionado mucho" desde la caída del régimen y ha asegurado que el bloque "desea que la transición sea un éxito".

La Alta Representante ha añadido que la UE quiere que Siria "ocupe el lugar que le corresponde en la comunidad internacional" y la Unión está "dispuesta a contribuir a que este proceso sea duradero".

Con todo, Kallas ya avisado a Damasco de que "la ayuda por sí sola no puede reconstruir" el país y es necesario atraer inversión extranjera y nacional, algo que requiere "confianza" y "seguridad, normas claras, Estado de derecho e instituciones que funcionen", así como de una "participación equitativa de las mujeres" en la sociedad.