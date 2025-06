Kallas pide unidad en el seno de la OTAN para acordar el aumento del gasto militar al 5%

BRUSELAS 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha reclamado este miércoles unidad a los aliados de la OTAN para mantener un bloque firme ante Rusia y pactar el aumento del gasto militar hasta el 5% del PIB, cuando se reúnan en la cumbre de La Haya de la próxima semana.

En un debate en el Parlamento Europeo en Estrasburgo sobre la inminente cumbre de la OTAN, la jefa de la diplomacia europea ha instado a que Europa y Estados Unidos cierren filas ante una Rusia que amenaza al continente y que ha pasado a ser una economía de guerra enfocada en su agresión a Ucrania.

"Vivimos tiempos muy peligrosos y difíciles. Rusia es ya una amenaza directa para la UE", ha avisado, al señalar que Moscú viola el espacio aéreo europeo, realiza maniobras militares provocadoras cerca de las fronteras de la UE, secuestra trenes y aviones o ataca infraestructuras como cables submarinos de fibra óptica y redes eléctricas.

Kallas ha puesto de relieve que la situación de seguridad cambió dramáticamente con la invasión militar rusa en 2022, generando un escenario geopolítico más crítico y que pone a la OTAN ante el espejo de llegar al objetivo del 5%. "El poder económico colectivo de Europa no tiene comparación. No creo que exista ninguna amenaza que no podamos superar si actuamos juntos y con nuestros aliados de la OTAN", ha expuesto sobre el nuevo listón de gasto.

Así, ha indicado que Rusia no tiene posibilidades ante una OTAN y una UE fuertes. "Pero debemos mantenernos unidos. Cuando los líderes de la OTAN se reúnan la próxima semana, mantener la unidad en la alianza es tan prioritario como gastar más en Defensa", ha valorado.

La Alta Representante ha recalcado que mantener la seguridad de la ciudadanía europea debe ser el objetivo común compartido por los aliados europeos de la OTAN, ante la realidad de una Europa "con opiniones diversas" y "27 democracias".