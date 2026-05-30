Kallas viaja a Pakistán para reunirse con sus dirigentes

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas - KYRIAKOS H.

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Kaja Kallas, ha partido este sábado hacia Pakistán, donde se reunirá con distintas personalidades.

Ya el domingo tiene previsto entrevistarse en Islamabad con el presidente Asif Ali Zardari y su ministro de Asuntos Exteriores, Mian Muhamad Shehbaz Sharif, dentro del 8º Diálogo Estratégico UE-Pakistán, ha informado el Servicio de Acción Exterior europeo en un comunicado.

También mantendrá un encuentro con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas paquistaníes, Asim Munir, pieza clave en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en el marco del conflicto abierto entre los dos países.

Ya el lunes por la tarde Kallas dará una rueda de prensa acompañada del ministro de Exteriores, Mohamad Ishaq Dar. También se reunirá con representantes de grupos de estudio y con académicos.