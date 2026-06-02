Katz avisa de que Israel bombardeará barrios de Beirut si siguen los ataques desde Líbano

Columnas de humo tras los ataques aéreos israelíes sobre la localidad de Kfar Tebniet, en el sur del Líbano. - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha avisado este martes de que el Ejército bombardeará barrios de Beirut que vincula al partido milicia chíi de Hezbola, si siguen los ataques lanzados desde Beirut contra el norte del país, pese al alto el fuego anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Katz ha encuadrado esta norma en una política de protección de los asentamientos. "La prueba de esta política de protección de los asentamientos será sencilla y quedará clara en los próximos días: si cesan los disparos contra los asentamientos, o si continúan y nosotros atacamos Dahiyé en Beirut, esta ecuación se hará realidad", ha afirmado en declaraciones en la Conferencia de Exportación de Defensa.

"No habrá una situación en la que se dispare contra nuestros asentamientos sin una respuesta contundente contra el barrio de Dahiyé", ha asegurado, recalcando que los ataques desde Líbano serán contestados y que la actividad de las Fuerzas de Defensa de Israel en el territorio de Líbano "continuará en cualquier caso".

Así ha defendido la incursión en el territorio del sur de Líbano, que ahora se extiende más allá del río Litani, tras la toma del simbólico castillo de Beaufort, ubicado a menos de 10 kilómetros de Nabatié, con el "fin de eliminar amenazas de incursiones y fuego directo contra las comunidades israelíes".

"Las fuerzas de las FDI ampliaron la zona ocupada hasta el castillo de Beaufort, que se convirtió en una posición dominante y parte de la zona de seguridad, con una superficie total de aproximadamente 600 kilómetros cuadrados", ha indicado, subrayando que toda la extensión que Israel vincula a su zona de seguridad ante Hezbolá, es mayor que la superficie de Gaza.

De esta forma ha denunciado que "no existe un alto el fuego dentro del Líbano y las FDI continúan sus actividades contra Hezbolá". "El objetivo estratégico a largo plazo es el desarme de Hezbolá, y el objetivo inmediato, relacionado con la finalidad de la operación en el Líbano, es la desmilitarización de toda la zona del Litani", ha señalado.

Este mensaje se suma al emitido por el Ministerio de Exteriores israelí que ha incidido en que "a pesar de las renovadas declaraciones de un alto el fuego", "Hezbolá continúa violándolo". "Las continuas violaciones de Hezbolá al alto el fuego son inaceptables", ha afeado.

Esta situación contradice los mensajes del presidente estadounidense que anunció este lunes que Israel no atacará finalmente la capital libanesa, Beirut, después de mantener una conversación con Netanyahu, apuntando igualmente a que cuenta con el compromiso del partido-milicia chií Hezbolá de cesar los ataques.

Las últimas hostilidades a gran escala en Líbano estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la citada ofensiva. Este paso rompió el alto el fuego pactado en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023.