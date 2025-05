Kellogg adelanta que Trump viajará a Turquía si Putin también lo hace: "Podría ser una reunión increíble"

Archivo - Keith Kellogg, enviado especial para Ucrania del presidente de EEUU, Donald Trump. - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski - Archivo

Trump confirma que el secretario de Estado, Marco Rubio, viajará a Turquía

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, ha adelantado este martes que el presidente Donald Trump viajará a Turquía si el mandatario ruso, Vladimir Putin, también lo hace, en un momento en el que Volodimir Zelenski reclama reunirse allí directamente con él para negociar la paz.

"Esperamos que el presidente Putin también esté presente y entonces también estará el presidente Trump. Esta podría ser una reunión absolutamente increíble", ha dicho en una entrevista para Fox News, en la que se ha mostrado convencido de que se puede llegar a un acuerdo "bastante rápido" si se reúnen los tres líderes.

"El presidente Trump domina el arte de los acuerdos. Sabe cómo hacer que funcionen y si él está presente, Zelenski y Putin estarán presentes. Creo que estamos mucho más cerca de un acuerdo de lo que muchos creen", ha asegurado.

Kellogg ha adelantado que lo primero que se pactará será un alto el fuego integral de 30 días mediante el cual "se puedan establecer negociaciones de paz", que incluyen puntos como la soberanía de los territorios tomados por Rusia, o la adhesión de Ucrania en la OTAN, que ya ha confirmado que no sucedará a corto plazo.

"Lamentamos tener que decírselo a Ucrania, pero puede que no suceda a corto plazo. Quizás en el futuro, pero no ahora mismo", ha dicho Kellogg, quien ha vaticinado que no serán unas decisiones fáciles, "pero habrá concesiones mutuas".

"Nadie estará de acuerdo en todo, pero es el principio para terminar esta guerra", ha incidido el enviado especial de Trump, quien ha confirmado que Estados Unidos está dispuesto a reforzar las sanciones contra Rusia en caso de que se siga retrasando un eventual acuerdo de paz.

"Estas sanciones son muy serias. Son más severas que nunca", ha advertido, destacando que Europa esté también por la labor de seguir con esta línea. "Trump ha dicho repetidamente que quería que los europeos se pusieran de pie. Ahora lo están haciendo, les ha costado un tiempo, pero lo están haciendo bien", ha concedido.

Mientras la participación de Trump en este encuentro sigue estando el aire y la de la parte rusa no ha dado detalles de quiénes conformarán su comitiva, el presidente de Estados Unidos ha adelantado este martes desde Arabia Saudí que el secretario de Estado, Marco Rubio, si estará en Turquía.

"Nuestra gente irá allí, Marco irá allí, otros también y veremos si podemos lograrlo", ha dicho Trump durante su discurso en un foro económico en Riad, en donde ha asegurado haber estado "trabajando incansablemente" para poner fin al "derramamiento de sangre" entre rusos y ucranianos.