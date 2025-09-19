El Kremlin atribuye a la "sensibilidad" de Trump su decepción con Putin por la guerra de Ucrania

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha achacado este viernes a la "sensibilidad" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la decepción que dijo sentir hacia su par ruso, Vladimir Putin, por la guerra de Ucrania.

Peskov ha valorado como "comprensible" la postura del inquilino de la Casa Blanca debido a su voluntad política por poner fin a la guerra de Ucrania. "El presidente Trump, por supuesto, está bastante sensible con respecto a este asunto", ha dicho.

"Es totalmente comprensible", ha concedido el portavoz, reiterando que no sólo Trump está interesado en solucionar esta cuestión, pues Putin "también sigue dispuesto a resolver el problema por medios políticos y diplomáticos".

Peskov ha defendido a su jefe y ha asegurado que "está haciendo un gran esfuerzo para lograrlo", a diferencia del "régimen de Kiev y los países europeos", a los que acusa de hacer "todo lo posible para continuar la confrontación"

"Esto no sólo no contribuye a una solución pacífica, sino que, por el contrario, crea obstáculos", ha advertido, según recoge la agencia de noticias Interfax.

En la víspera, Trump volvió a mostrarse públicamente contrariado con su homólogo ruso por el devenir de la guerra y la falta de un acuerdo siquiera a medio y largo plazo. "Pensé que sería más fácil por mi relación con él", confesó en una rueda de prensa con el primer ministro británico, Keir Starmer, durante su visita de Estado.

A pesar de ello, el presidente de Estados Unidos no ha confirmado que tenga previsto anunciar nuevas sanciones, o desistir de seguir mediando en un conflicto que afirma "no afecta a Estados Unidos" por "el gran océano que hay de por medio".