El Kremlin descarta una solución a largo plazo si no se queda con gran parte del Donbás (Ucrania)

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha indicado en la madrugada de este viernes, al término de una reunión de cerca de cuatro horas con representantes de Estados Unidos, que no se podrá llegar a "una solución a largo plazo" a la guerra de Ucrania sin resolver la cuestión territorial según la fórmula acordada entre Washington y Moscú en agosto de 2025, que adjudicaba a Rusia gran parte de la región oriental del Donbás (Ucrania), ampliamente ocupada ya por las tropas rusas.

Lo ha comunicado de este modo Yuri Ushakov, asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, al dirigirse a la prensa a la salida de una reunión mantenida en Moscú entre el propio Putin y el enviado especial estadounidense Steven Witkoff, el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner --yerno del presidente Donald Trump--, y el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, Joshua Gruenbaum, quien "se unió al equipo estadounidense por primera vez".

"Lo principal es que, durante las negociaciones entre nuestro presidente y los estadounidenses, se afirmó una vez más que, sin resolver la cuestión territorial según la fórmula acordada en Anchorage (Alaska), no hay esperanza de lograr una solución a largo plazo", ha destacado Ushakov, según ha recogido el Kremlin.

Al hilo, ha defendido que el Gobierno ruso está "sinceramente interesado en resolver la crisis ucraniana por medios políticos y diplomáticos, pero hasta que eso suceda, Rusia seguirá persiguiendo con firmeza los objetivos de la operación militar especial en el campo de batalla, donde las Fuerzas Armadas rusas tienen la iniciativa estratégica".

Según ha manifestado el asesor presidencial ruso, el encuentro ha sido empleado también para discutir la iniciativa de la Junta de Paz para Gaza, un aspecto en el que Putin ha reiterado su disposición a "asignar 1.000 millones de dólares (855 millones de euros) de los activos rusos congelados por la anterior administración estadounidense (presidida por Joe Biden) al presupuesto de este organismo", mientras que los fondos restantes "podrían utilizarse para reconstruir los territorios dañados durante los combates tras la firma de un tratado de paz entre Rusia y Ucrania".

Asimismo, las partes han abordado "cuestiones regionales y la situación en torno a Groenlandia" --territorio sobre el que el inquilino de la Casa Blanca ha reivindicado una anexión por supuestas cuestiones de seguridad frente a amenazas entre las cuales estaría la propia Rusia-- y el futuro de las relaciones entre Washington y Moscú, "partiendo del entendimiento de que nuestros países tienen un enorme potencial de cooperación en una amplia gama de áreas". "Los representantes estadounidenses ya están formulando planes específicos que podrían implementarse una vez resuelto el conflicto ucraniano", ha asegurado Ushakov.

CONVERSACIONES "EXTREMADAMENTE FRANCAS Y DE CONFIANZA"

El asesor de Putin ha subrayado que "las negociaciones duraron aproximadamente cuatro horas y fueron sumamente informativas, constructivas y, diría yo, extremadamente francas y de confianza". "Ha sido útil en todos los sentidos, tanto para nosotros como para la parte estadounidense", ha agregado poco después, tras "reconocer que los estadounidenses han realizado un gran esfuerzo en su preparación".

En el encuentro, los estadounidenses "han compartido sus impresiones de primera mano y nuevas evaluaciones de la reunión del presidente estadounidense con (el mandatario ucraniano, Volodimir) Zelenski en Davos", según ha recapitulado Ushakov, que ha indicado que la conversación "se ha centrado específicamente en obtener información sobre los resultados de los contactos estadounidenses con Ucrania y socios europeos" con el fin de que tanto Washington como Moscú puedan "determinar los parámetros para las futuras acciones".

El siguiente paso será la primera reunión trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, que ha confirmado indicando que tendrá lugar este mismo viernes en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde, "simultáneamente, los jefes del grupo de trabajo bilateral (el Kremlin y la Casa Blanca) sobre asuntos económicos también se reunirán", incluidos Witkoff y el enviado especial de Putin para Inversiones y Cooperación Económica, Kiril Dimitriev, según ha indicado Ushakov.

A continuación, ha informado de que el equipo negociador ruso para la reunión trilateral, que ha recibido "instrucciones específicas" de Putin, incluye a "representantes de la cúpula del Ministerio de Defensa, encabezados por el jefe de la Dirección General del Estado Mayor, el almirante (Igor) Kostiukov".

La reunión bilateral entre Estados Unidos y Rusia ha llegado a término unas horas después de que Trump reconociese ante la prensa que "no parece" que se vaya a poder alcanzar un acuerdo de seguridad entre Rusia y Ucrania, si bien ha defendido seguir reuniéndose alegando que, de no hacerlo, no se lograría ningún avance, evitando así restar importancia al encuentro trilateral en Abu Dabi.