Trump afirma que "no parece" que vaya a llegar un acuerdo entre Rusia y Ucrania pero defiende seguir negociando

Archivo - Los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / ContactoPhoto
MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que "no parece" que se vaya a poder alcanzar un acuerdo de seguridad entre Rusia y Ucrania, pero ha alegado que "si no nos reunimos, no va a pasar nada" en cuanto a posibles avances de cara a un eventual alto el fuego.
"Tuve una buena reunión, pero he tenido numerosas buenas reuniones con el presidente (ucraniano, Volodimir) Zelensky", ha declarado desde el 'Air Force One', horas después de su encuentro en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos (Suiza). A continuación, preguntado por un posible acuerdo de seguridad entre Rusia y Ucrania, ha lamentado que "no parece que vaya a suceder".
Pese a ello, el inquilino de la Casa Blanca no ha querido restar importancia a la reunión trilateral que representantes rusos, ucranianos y estadounidenses mantendrán este fin de semana en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. "Siempre que nos reunimos, es bueno. Si no nos reunimos, no va a pasar nada. (...) Nos reuniremos y veremos qué pasa; espero que podamos salvar muchas vidas", ha manifestado, evitando, al tiempo, pronunciarse sobre si las citadas conversaciones trilaterales podrían derivar en una cumbre entre él, Zelensky y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Trump ha subrayado que el mandatario ruso "en este momento, hará concesiones", ya que "todo el mundo está haciendo concesiones para conseguir" un acuerdo de paz. "Pensaba que Putin quería todo (y) quizás sí", ha indicado unos minutos después, tras lo que ha argüido que "no va a llegar a eso a menos que no lleguemos a un acuerdo".
Por otro lado, el magnate republicano ha aseverado que "Europa va a formar parte de ello, tiene que formar parte de ello", horas después de que Zelenski haya denunciado en Davos la falta de acción del continente para garantizar su propia defensa y pararle los pies a Moscú, insistiendo en que sigue dependiendo del peso militar de Washington.
Trump ha evitado emitir quejas como las del dirigente ucraniano, pero ha asegurado que está mediando entre Moscú y Kiev "por Europa". "Es más por Europa que por mí. Estoy haciendo esto más por Europa que por mí", ha insistido, antes de matizar que lo está "haciendo de manera secundaria", en cuanto a sus prioridades como presidente.
"No lo hago tanto porque no nos afecta mucho, salvo por la pérdida de vidas", ha mantenido, argumentando que "está a miles de kilómetros de distancia" y que le "separa un océano". Con todo, ha esgrimido que tiene "la capacidad de lograr cosas" como la paz entre Rusia y Ucrania. "Veremos si puedo llevarlo a cabo", ha agregado.