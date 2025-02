El Kremlin guarda escrupuloso silencio sobre las conversaciones en curso entre Trump y Putin

Trump confirmó el viernes un diálogo entre mandatarios para poner fin a la guerra de Ucrania MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, "no puede ni confirmar ni desmentir" las conversaciones mantenidas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre el final del conflicto en Ucrania.

El pasado viernes, en entrevista exclusiva con el diario 'The New York Post', Trump confirmó que había hablado con Putin por teléfono para intentar poner fin a la guerra. El mandatario norteamericano no especificó cuántas veces había mantenido esta clase de diálogo desde que regresó al poder en enero y se limitó a afirmar que "a Putin le importan" las secuelas que está dejando el conflicto armado.

"Quiere que la gente deje de morir", declaró Trump en una entrevista concedida a bordo de su avión presidencial, el Air Force One.

En respuesta, Peskov no ha querido aportar más información al respecto. "Lo que se puede decir de esta noticia es que, a medida que la administración de Washington desarrolla su trabajo, surgen muchas comunicaciones diferentes", ha explicado el portavoz en declaraciones recogidas por la agencia rusa TASS.

"En vista de la multiplicidad de estas comunicaciones, personalmente no puedo estar al tanto de todo. Por lo tanto, en este caso, no puedo confirmarlo ni desmentirlo", ha añadido.