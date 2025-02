MADRID 5 (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que quiere llegar a un acuerdo para tener acceso a los minerales de tierras raras presentes en Ucrania como pago por apoyar financieramente al Gobierno ucraniano en el marco de la invasión rusa, iniciada el 24 de enero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Estamos buscando llegar a un acuerdo con Ucrania, donde ellos aseguren lo que les estamos dando con sus 'tierras raras' y otras cosas. (...) Estamos poniendo cientos de miles de millones de dólares. Tienen 'tierras raras' excelentes. Y quiero seguridad de 'tierras raras', y ellos están dispuestos a hacerlo", ha afirmado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

Trump se ha quejado de que Europa no ha proporcionado a Kiev el mismo nivel de financiación que Estados Unidos: "Tenemos un océano en medio. Ellos no. Es más importante para ellos que para nosotros", ha manifestado. El inquilino de la Casa Blanca también ha criticado en varias ocasiones la carga que representa la entrega de ayuda a Ucrania, si bien hasta ahora no ha dado detalles sobre sus planes para detener o continuar la ayuda desde que asumió el cargo.

