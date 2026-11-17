Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Булкин Сергей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha sugerido este martes que los recientes ataques del Ejército ucraniano sobre el puente de Crimea pueden estar relacionados con la reunión que mantendrán los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladimir Putin; y China, Xi Jinping; este jueves en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN).

"No se puede descartar", ha deslizado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha definido estos ataques como "terroristas". No obstante, ha desestimado que vayan a tener ningún impacto en los planes de Moscú para este foro que acogerá la ciudad china de Shenzhen entre el 18 y el 19 de noviembre.

Peskov ha señalado que Rusia continuará con sus operaciones mientras "el régimen de Kiev sigue atacando objetivos civiles", subrayando que "nunca" ningún proceso de negociación ha estado sujeto a un alto el fuego. "Hemos dicho precisamente que nos oponemos a cualquier tipo de tregua (...)las hostilidades continúan", ha zanjado.

En ese sentido, "si no se abren las vías adecuadas" para que Rusia alcance sus objetivos por medios pacíficos, los conseguirán "por la vía militar", según ha advertido el portavoz en una entrevista para el portal de noticias Vesti.

En las últimas horas, la Fiscalía rusa ha abierto de una investigación por los "ataques terroristas" lanzados este lunes y martes por el Ejército ucraniano contra el puente de Crimea, una infraestructura clave para Moscú y que ya ha sido objetivo en otras ocasiones desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado que estos ataques son el resultado de varias semanas de preparación y ha celebrado el uso de proyectiles y drones de fabricación nacional, así como de haber ocasionado "daños importantes" al puente, que una la península de Crimea con la región rusa de Krasnodar.