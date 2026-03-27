Kuwait confirma daños materiales en su principal puerto comercial tras un ataque con drones

Columna de humo tras un ataque contra un depósito de combustible en el aeropuerto de Kuwait (archivo) - Europa Press/Contacto/Asad

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El principal puerto comercial de Kuwait ha sufrido daños este viernes en un ataque con drones, según han confirmado las autoridades, en medio de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Autoridad Portuaria de Kuwait ha indicado en un breve comunicado publicado en sus redes sociales que el puerto de Shuaij "fue atacado al amanecer por drones enemigos". "Las informaciones preliminares apuntan a daños materiales, pero no a víctimas humanas", ha dicho.

"Los procedimientos de emergencia establecidos en tales casos se activaron en coordinación con las autoridades competentes", ha subrayado, sin que por ahora Irán se haya pronunciado sobre su posible responsabilidad en el ataque.

Las autoridades kuwaitíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la citada ofensiva, iniciada en medio de conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.