Kuwait denuncia las "reiteradas agresiones criminales" de Irán y avisa que se reserva el derecho a tomar medidas

Archivo - Lanzamiento de misiles por parte de Irán durante un ejercicio de las fuerzas terrestres en 2023. - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han denunciado este jueves las "reiteradas agresiones criminales" de Irán tras los ataques lanzado en la madrugada de este jueves contra distintas bases e intereses estadounidenses repartidos por la región, incluyendo el país.

"El Ministerio de Exteriores expresa la condena del Estado de Kuwait y su más enérgico repudio, en los términos más severos, a la continuación de las agresiones iraníes criminales y reiteradas contra el Estado de Kuwait, la última de las cuales ocurrió hoy", ha indicado el ministerio en un comunicado en el que señala que los reiterados ataques "reflejan un enfoque agresivo organizado" por parte de Teherán.

En este sentido, Kuwait ha recalcado que "no aceptará ni tolerará de ninguna manera" esta tendencia, que constituye una "violación escandalosa" de su soberanía y una infracción "flagrante" de las normas del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas.

Aparte de esto, el Ministerio de Exteriores kuwaití ha lamentado que estos ataques dañan los esfuerzos dirigidos a reducir la escalada en la región, al tiempo que ha subrayado que Kuwait "se reserva su pleno derecho a tomar todas las medidas necesarias para preservar su seguridad y defender sus territorios e instalaciones vitales".

La Guardia Revolucionaria iraní ha informado en la madrugada de este jueves del lanzamiento de dos nuevas oleadas de ataques contra bases e intereses estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania, alegando que se trata de una "respuesta" al "ataque" del Ejército estadounidense horas antes contra diversos puntos de la República Islámica.

La peor parte se la ha llevado Kuwait, que ha registrado ataques contra las bases aéreas de Alí al Salem y Ahmad al Jaber, de titularidad estadounidense. Esta andanada de ataques se enmarca en la segunda jornada consecutiva de agresiones intercambiadas en la región entre Washington y Teherán.