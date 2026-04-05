Lavrov insta a EEUU a "abandonar el lenguaje de los ultimátums" en diálogo con Araqchi

Archivo - Abbas Araqchi y Sergei Lavrov en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Iranian Foreign Ministry

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha emplazado este domingo a Estados Unidos a "abandonar el lenguaje de los ultimátums" en relación a los continuos plazos dados por el presidente estadounidense, Donald Trump, para forzar un acuerdo con Irán.

"Facilitaría las cosas que Estados Unidos abandone el lenguaje de los ultimátums y regrese a la vía de la negociación", ha planteado Lavrov durante una conversación mantenida con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, recogida por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

Rusia ha manifestado asimismo que "espera" que las iniciativas de varios países para lograr una desescalada en torno a Irán "tengan éxito por el bien de una normalización a largo plazo y sostenible de la situación en Oriente Próximo".

Araqchi y Lavrov han abogado además por "evitar acciones que puedan socavar las opciones de las iniciativas políticas y diplomáticas para resolver la crisis", y piden evitar estas acciones disruptivas "también en el Consejo de Seguridad" de la ONU.

En la conversación también ha tratado "la necesidad de que cesen los ataques imprudentes e ilegales" contra la central nuclear iraní de Bushehr, unas instalaciones construidas en colaboración de Rusia y de las que el sábado tuvieron que ser evacuados casi 200 trabajadores rusos por ataques estadounidenses sobre un edificio auxiliar.

Lavrov ha trasladado a Araqchi sus condolencias por la muerte de un ciudadano iraní en el ataque a Bushehr. "Es inaceptable amenazar la vida y la salud de sus trabajadores y generar un riesgo de catástrofe radiactiva para toda la región", han añadido, según el comunicado ruso.

El Gobierno iraní por el momento no ha dado ninguna información sobre la conversación entre Lavrov y Araqchi, que Moscú destaca ha sido a iniciativa de Teherán.