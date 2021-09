Le Pen lanza su campaña presidencial advirtiendo contra las zonas "talibanizadas" de Francia

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen ha dado este domingo el pistoletazo de salida a su precampaña electoral con un ataque contra el "arrogante" presidente Emmanuel Macron y alertando de la existencia de "narcocasas" y de zonas "talibanizadas" en el país. Las elecciones se celebrarán en abril de 2022.

"No habrá ningún lugar de Francia en el que no se aplique la ley", ha afirmado durante un acto de su partido, Unión Nacional, celebrado en Fréjus, en el Mediterráneo francés. "Vamos a erradicar las bandas y las mafias, islamistas o no, que quieran imponer normas y modos de vida que no sean los nuestros", ha advertido, según recoge la prensa francesa.

Le Pen, rival de Macron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2017, ha cargado contra el actual mandatario. "Sabemos quién es Emmanuel Macron y lo que defiende. Parece que los franceses quieren elegir entre él y yo. En realidad es una elección entre el globalismo y el nacionalismo", ha argumentado.

Macron y Le Pen encabezan las encuestas de intención de voto para la primera vuelta con en torno a un 20 por ciento de apoyo, mientras que la socialista Anne Hidalgo está a una cierta distancia con un 10 por ciento de respaldo. Macron todavía no ha oficializado su candidatura como sí han hecho Le Pen e Hidalgo, pero desde su entorno lo dan por hecho.