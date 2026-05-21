Letonia activa las alertas tras detectar la incursión de un dron en la frontera con Bielorrusia y Lituania

Archivo - Ejercicios militares de la OTAN en Letonia. - Europa Press/Contacto/Ints Kalnins - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Letonia han activado este jueves las alertas antiaéreas, reforzando la vigilancia de la OTAN y pidiendo a la población que se ponga a cubierto tras la incursión de un dron en una región en el sur del país, fronteriza con Lituania y Bielorrusia.

"Posible amenaza en el espacio aéreo de Letonia. Informamos que existe una posible amenaza en el espacio aéreo de Letonia en los municipios de Ludza, Kraslava y Rezekne", ha señalado el Ejército letón en un mensaje en redes sociales a primera hora del día, que poco después ha confirmado la incursión.

"Confirmamos que en el espacio aéreo de Letonia hay al menos un aparato no tripulado", ha indicado poco después sin que se haya informado todavía de la localización exacta del incidente.

En todo caso, las autoridades militares del país báltico han puesto en alerta a la OTAN, incidiendo en que junto a los aliados, Letonia vigila constantemente el espacio aéreo para garantizar la capacidad de reaccionar de inmediato ante "una amenaza potencial". "Hemos reforzado las capacidades de defensa antiaérea en la frontera oriental, enviando unidades adicionales", ha subrayado.

Igualmente han pedido a la población "buscar refugio en interiores y cerrar ventanas y puertas", al tiempo que ha pedido colaboración ciudadana para informar de posibles drones que se detecten en la zona.

"Mientras continúe la agresión de Rusia en Ucrania, es posible que se repitan casos en los que un vehículo aéreo no tripulado extranjero ingrese o se acerque al espacio aéreo de Letonia", ha asegurado el Ejército letón achacando a la invasión rusa de Ucrania la situación de crisis que vive el país.

Este incidente sucede al registrado en Lituania esta misma semana que hizo saltar las alertas aéreas en la capital, Vilna, y otras partes del país. La situación obligó a que dirigentes lituanos, incluyendo el presidente, Gitanas Nauseda, fueran llevados a búnkers ante la alarma, que fue levantada unas horas después.