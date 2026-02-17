Letonia anuncia diez millones en apoyo militar a Ucrania a través de compras de armamento de EEUU

La primera ministra letona, Evika Silina, en una reciente cumbre en Bruselas. - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard
MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La primera ministra de Letonia, Evika Silina, ha confirmado este martes que el país dedicará diez millones de euros en ayuda militar a Ucrania, a través del marco de compras de armamento a Estados Unidos puesto en marcha el pasado verano por la OTAN.
"Asignaremos diez millones de euros para apoyar a Ucrania a través del fondo PURL de la OTAN", ha indicado en un mensaje en el que hace referencia a la iniciativa conocida como Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania, PURL, por sus siglas en inglés.
Silina ha señalado que estos fondos se dedicarán a adquirir equipos militares de Estados Unidos, "garantizando un apoyo fiable y de alta calidad" a Kiev.
La dirigente báltica ha reivindicado que Letonia aporta el 0,25% de su PIB a Ucrania y recalcado que Riga "continuará con su apoyo".
La OTAN puso en marcha un nuevo mecanismo para apoyar al Ejército ucraniano mediante la adquisición de armamento a Estados Unidos, tras las negociaciones mantenidas con Alemania y la Administración de Donald Trump. En un primer momento Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Suecia y Canadá se unieron a este plan, además de Berlín. Posteriormente se han ido sumando más aliados, incluyendo España.