Letonia anuncia diez millones en apoyo militar a Ucrania a través de compras de armamento de EEUU

La primera ministra letona, Evika Silina, en una reciente cumbre en Bruselas.
La primera ministra letona, Evika Silina, en una reciente cumbre en Bruselas. - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard
Europa Press Internacional
Publicado: martes, 17 febrero 2026 16:19
MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Letonia, Evika Silina, ha confirmado este martes que el país dedicará diez millones de euros en ayuda militar a Ucrania, a través del marco de compras de armamento a Estados Unidos puesto en marcha el pasado verano por la OTAN.

"Asignaremos diez millones de euros para apoyar a Ucrania a través del fondo PURL de la OTAN", ha indicado en un mensaje en el que hace referencia a la iniciativa conocida como Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania, PURL, por sus siglas en inglés.

Silina ha señalado que estos fondos se dedicarán a adquirir equipos militares de Estados Unidos, "garantizando un apoyo fiable y de alta calidad" a Kiev.

La dirigente báltica ha reivindicado que Letonia aporta el 0,25% de su PIB a Ucrania y recalcado que Riga "continuará con su apoyo".

La OTAN puso en marcha un nuevo mecanismo para apoyar al Ejército ucraniano mediante la adquisición de armamento a Estados Unidos, tras las negociaciones mantenidas con Alemania y la Administración de Donald Trump. En un primer momento Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Suecia y Canadá se unieron a este plan, además de Berlín. Posteriormente se han ido sumando más aliados, incluyendo España.

