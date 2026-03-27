Letonia, Estonia y Lituania piden a la OTAN "acelerar" las capacidades antidron tras las últimas incursiones

Archivo - Los líderes de Estonia, Letonia y Lituania en una reunión del Consejo Báltico en Riga. - Europa Press/Contacto/Edijs Palens - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Letonia, Estonia y Lituania han pedido este viernes a la OTAN que "acelere" las capacidades para detectar e interceptar drones, tras las últimas incursiones sufridas por los países bálticos que achacan a las consecuencias regionales de la invasión rusa de Ucrania.

"Los esfuerzos de la OTAN para reforzar la defensa aérea, incluida la lucha contra drones, deben acelerarse. Los aliados deben reforzar urgentemente las capacidades necesarias para una detección e interceptación eficaces", ha reclamado un comunicado conjunto de los Ministerios de Defensa de los tres países bálticos.

Letonia, Estonia y Lituania afirman que la presencia de la OTAN en los Estados bálticos debe "mantenerse y reforzarse aún más" --actualmente cuentan con aeronaves y sistemas de defensa antiaérea--, entendiendo que la organización militar debe jugar un papel para "contrarrestar todas las amenazas aéreas, incluidos los vehículos aéreos no tripulados".

Además, las autoridades de los países bálticos reivindican las "medidas decididas" para desarrollar la defensa antiaérea propia, pero aluden a los recientes incidentes "impulsados por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania", para insistir en que hay que "seguir reforzando una defensa antiaérea de muchas capas".

Los incidentes recientes "ponen de relieve la necesidad urgente de seguir mejorando la preparación e invertir en capacidades de defensa", recalca el texto conjunto que señala que los países bálticos están en línea con el compromiso de dedicar el 5% del PIB en defensa. "Damos prioridad a la adquisición de capacidades de defensa aérea y al desarrollo de sistemas de drones y antidrones, así como de sensores acústicos", recalcan, al tiempo que piden mas proyectos de financiación de la UE ya que consideran que se debe "aumentar significativamente y asignar de forma específica" la financiación europea.

Esta semana, en días consecutivos, Estonia, Letonia y Lituania han denunciado incursiones de drones en su espacio aéreo, que relacionan con la guerra en Ucrania. Aunque no han dejado víctimas, las autoridades de estos países han denunciado el número creciente de incidentes en lo que consideran "una clara indicación de que la guerra de Rusia contra Ucrania está generando un riesgo regional más amplio".