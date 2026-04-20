Líbano denuncia ser arrastrado a una guerra que no eligió y espera recuperar territorio mediante la diplomacia

Retirada de escombros tras un ataque aéreo israelí en Beirut. - Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Líbano han vuelto a denunciar la guerra lanzada por Israel en el contexto del conflicto en Irán, insistiendo en que se trata de una guerra que el país no eligió y que espera poder recuperar por la vía diplomática el territorio tomado por el Ejército israelí.

"Líbano se había visto arrastrado a una guerra que no ha elegido. El Gobierno mantiene su compromiso de recuperar la capacidad de decidir sobre la guerra y la paz, así como de hacer valer su soberanía sobre la totalidad del territorio libanés", ha indicado el ministro de Exteriores libanés, Yusef Ragi, en un mensaje en redes sociales tras una llamada con su homóloga de Australia, Penny Wong.

Igualmente, Ragi ha subrayado su deseo de que Líbano pueda "recuperar los territorios ocupados" y se produzca la "retirada de Israel" del sur de Líbano, mediante la vía de la negociación con Tel Aviv.

En el contexto de la llamada, el ministro libanés ha agradecido a Australia el apoyo mostrado al Ejecutivo libanés para "extender la soberanía sobre todo su territorio", y para restablecer la estabilidad y seguridad en la zona, en medio de las negociaciones lanzadas con la mediación de Estados Unidos. Australia también se ha abierto a enviar suministros humanitarios al país árabe.