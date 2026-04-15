Líbano distribuye una carta de condena ante la ONU sobre la oleada de ataques israelíes del pasado miércoles

Edificios destrozados tras los ataques perpetrados por Israel el pasado miércoles en Líbano
Edificios destrozados tras los ataques perpetrados por Israel el pasado miércoles en Líbano - Europa Press/Contacto/SOPA Images
Europa Press Internacional
Publicado: miércoles, 15 abril 2026 20:33
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MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Líbano ha informado este miércoles que ha distribuido una carta de condena al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al secretario general de la ONU, António Guterres, sobre los ataques registrados el pasado 8 de abril en territorio libanés que se saldaron con más de 300 muertos.

"La carta indicaba que esta escalada fue la más violenta desde el 2 de marzo, con aproximadamente 100 ataques aéreos en menos de diez minutos y que tuvieron como objetivo zonas residenciales densamente pobladas durante las horas punta y sin previo aviso, lo que provocó una destrucción generalizada y cientos de víctimas, la mayoría civiles desarmados", ha indicado la cartera en un comunicado.

La misiva también denuncia los ataques contra instalaciones médicas y ambulancias desde el inicio de la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo, incluyendo 17 ataques contra hospitales y otros 101 contra servicios de emergencia que resultaron en la muerte de 73 profesionales sanitarios, mientras que otros 176 resultaron heridos.

Asimismo, apunta a que dichos ataques "constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Humanitario, en particular el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra", así como varias resoluciones del Consejo de Seguridad.

El Gobierno libanés ha cifrado este miércoles en más de 2.100 los muertos y 7.000 los heridos a causa de ataques efectuados por el Ejército de Israel desde principios de marzo, cuando se reactivaron los enfrentamientos contra el partido-milicia chií Hezbolá.

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