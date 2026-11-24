Archivo - Bandera de Libia en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades reconocidas internacionalmente en Libia han tildado de "declaración de guerra" el ataque ucraniano contra una corbeta de Rusia anclada en el puerto de Benghazi (este) y ha reclamado a la comunidad internacional la inclusión del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en sus listas de "terroristas".

Musa al Koni, uno de los tres miembros del Consejo Presidencial --que ejerce como jefe de Estado y mando de las Fuerzas Armadas libias--, ha indicado en un comunicado que Zelenski ha reivindicado la autoría de este acto "terrorista" contra Libia y ha subrayado que el ataque equivale a "una declaración de guerra", según ha recogido la agencia estatal libia de noticias, LANA.

"Iniciaremos inmediatamente todas las medidas legales y diplomáticas necesarias, tanto a nivel regional como internacional, para que los responsables de violar la soberanía y amenazar la paz y la seguridad de Libia rindan cuenta", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que las autoridades trabajarán para "salvaguardar los derechos del Estado libio y sus ciudadanos a través de todos los medios legítimos".

En este sentido, ha reclamado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la celebración de una sesión de emergencia para abordar la situación, así como que incluya a Zelenski en su lista de terrorista y que actúe para evitar la repetición de estas agresiones. Además, ha pedido reuniones con las autoridades paralelas en el este de Libia para unificar posturas.

Las declaraciones de Al Koni han llegado después de que el Consejo Presidencial libio advirtiera el lunes de que adoptará "todas las medidas pertinentes a nivel militar, político y jurídico" en respuesta al citado ataque contra Bengazhi, bajo control del gobierno paralelo asentado en Tobruk.

Zelenski ha reivindicado la autoría del ataque y lo ha descrito como "una operación ejemplar" en respuesta a la invasión del país ordenada por el mandatario ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022. Así, ha recalcado que la corbeta 'Merkury' ha sido hundida y ha especificado que otro buque de carga ubicado frente a las costas de Libia ha sido igualmente alcanzado por drones navales ucranianos.

Las autoridades asentadas en el este de Libia explicaron el domingo que la 'Merkury' se encontraba en una escala para reabastecerse de combustible en su camino de vuelta a Rusia, conforme a los acuerdos de cooperación marítima suscritos por Moscú y la administración oriental libia.

Libia atraviesa desde hace años una situación de bicefalia --surgida a raíz del derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en octubre de 2011 en el marco de la guerra civil y acentuada tras el aplazamiento de las elecciones de 2021--, con unas autoridades paralelas asentadas en el este, sin que las conversaciones de reintegración hayan logrado por ahora reunificar la administración libia.