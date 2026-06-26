El líder de Hezbolá exige a Israel que se retire inmediatamente de todo Líbano

Simpatizante de Hezbolá en Líbano - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del partido milicia chií Hezbolá, aliado estratégico de Irán en Líbano, ha exigido este viernes a Israel que se retire sin condiciones de "cada centímetro" del sur del país, invadido desde hace semanas por las fuerzas israelíes con la intención, según los militares y en lo que Hezbolá critica como un mero pretexto, de establecer una zona de seguridad con el norte israelí.

"Israel no tiene más remedio que retirarse por completo de cada centímetro de nuestro territorio libanés y detener la agresión por aire, tierra, mar y en todas sus formas", ha declarado este viernes Naim Qasem en comentarios recogidos por Al Manar.

Las autoridades de Líbano han denunciado 4.230 muertos y más de 12.175 heridos a causa de la ofensiva de Israel a partir del 2 de marzo, el día que Hezbolá reanudó abiertamente las hostilidades contra Israel por atacar a Irán en una ola de bombardeos que comenzó matando al líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Ahora, Irán y EEUU negocian un posible acuerdo de paz en el que la protección de Líbano ante los ataques israelíes juega un papel fundamental. "Israel", apunta Qasem, "debe marcharse sin condiciones ni restricciones, y ningún compromiso que atente contra la soberanía del Líbano será aceptado, y nadie tiene derecho a firmar ni a aceptar nada".

Es más, como ha venido diciendo desde hace meses, el secretario general de Hezbolá ha avisado una vez más de que su desarme, como exigen Estados Unidos e Israel, es prácticamente inviable porque se trata de una "iniciativa israelí" para dejar el país desprotegido.

Por todo esto, Qasem ha pedido al Gobierno libanés que deje de negociar con Israel, "reconsidere su rumbo", presente una postura unida contra "el enemigo israelí" y deje de que "plegarse a los dictados" de Estados Unidos.

Todas las soluciones deben abordar, ha concluido, la "plena soberanía e independencia de Líbano, sin ventajas para Israel y sin presencia parcial en territorio libanés, e Israel debe marcharse humillado y derrotado, y eso es lo que sucederá".