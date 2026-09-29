Líderes europeos apoyan a Estonia tras señalar a Rusia por el incendio de una instalación de industria militar

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a líderes europeos en la cumbre de Bruselas. - Nicolas Landemard / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Líderes europeos han expresado este martes su apoyo a Estonia, después de que las autoridades del país báltico señalaran a Rusia como responsable del incendio de una instalación de industria militar el pasado mes de agosto y haya convocado al encargado de negocios de la Embajada de Rusia para protestar por este supuesto acto de sabotaje.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado su "plena solidaridad" con Estonia, apuntando que el caso denunciado se suma al denunciado por Alemania "con un incidente muy grave en el aeropuerto de Leipzig", sobre un intento de ataque con drones.

"La multiplicación de estos actos hostiles refleja una peligrosa huida hacia adelante por parte de Rusia, que solo la llevará al callejón sin salida", ha asegurado el dirigente francés, que ha avisado que ni la unidad europea ni la determinación de continuar el apoyo a Kiev está en juego con estas acciones rusas.

Mientras, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha recalcado que el caso es "extremadamente grave" y señalado que el país "respalda plenamente a Estonia". "Estoy en contacto estrecho con el primer ministro, Kristen Michal", ha señalado, apuntado que los ataques siguen un "patrón" y están dirigidos "contra Europa en su conjunto".

"El objetivo es debilitar nuestro apoyo a Ucrania y amedrentarnos. No lo conseguirá", ha asegurado, abogando por elevar el apoyo a Ucrania y tomar más medidas contra Rusia, al tiempo que el bloque europeo tiene que fortalecer su preparación y resiliencia ante estas amenazas.

De lado de Lituania, el presidente, Gitanas Nauseda, ha expresado su solidaridad tras el "acto de sabotaje" que Tallín a atribuido a Rusia. "Los intentos de Rusia de intimidar a nuestras sociedades y socavar nuestro apoyo a Ucrania no tendrán éxito. Los Estados bálticos están unidos. Nuestra determinación para apoyar a Ucrania y defender nuestra seguridad común solo se fortalecerá", ha afirmado.

Tallin ha señalado a Rusia por estar detrás del incendio de una fábrica de material de defensa de la empresa Milrem Robotics el pasado agosto, un episodio que según Kristen Michal busca "intimidar" y "presionar" al país para reducir el apoyo dado a Ucrania a medida que avanza la invasión rusa.

"Esto es absolutamente irresponsable", ha expresado, al tiempo que ha advertido de que supone una muestra de la "creciente desesperación" de Moscú en una situación en la que Rusia "ya ha fracasado a la hora de lograr sus objetivos".