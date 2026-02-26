Lituania aprueba su nueva Estrategia de Seguridad frente a los "cambios fundamentales" en Europa

La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, durante una rueda en la capital de Alemania, Berlín, el 29 de enero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Lituania ha aprobado la nueva Estrategia de Seguridad del país para abordar los "cambios fundamentales" en la situación de seguridad en Europa y el mundo, un texto que ya fue respaldado por el Consejo Estatal de Defensa y que pasa ahora a la luz verde definitiva por parte del Parlamento.

El Ejecutivo ha indicado en un comunicado que este documento "ayudará a definir aún más claramente las directrices y prioridades para reforzar la seguridad estatal", antes de subrayar que supone además "el pilar" de la seguridad del país europeo, centrándose en "fortalecer exhaustivamente las capacidades de defensa, aumentar la resiliencia estatal y lograr una interacción pública más activa y preparación frente a posibles crisis y emergencias".

El documento consolida el compromiso de Lituania de destinar entre el 5% y el 6% de su Producto Interior Bruto (PIB) a labores de defensa de cara a 2030, a garantizar la financiación "adecuada" de la modernización de sus capacidades militares y mantener un apoyo a Ucrania por valor al menos del 0,25% de su PIB. Además, reitera sus compromisos con la OTAN y respalda la presencia militar de Estados Unidos, Alemania y "otros aliados" en su territorio.

El ministro de Defensa lituano, Robertas Kaunas, ha incidido en que "la guerra de Rusia contra Ucrania y el camino elegido (por Moscú) de enfrentamiento a largo plazo con la comunidad euroatlántica han cambiado de forma fundamental el contexto de seguridad de Lituania".

"En respuesta a esta realidad, la Estrategia de Seguridad Nacional actualizada determinará claramente las prioridades para una defensa estatal exhaustiva, una financiación sostenible en defensa, la presencia de los aliados y la preparación pública frente a crisis", ha argumentado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "se trata de un documento estratégico que refleja un consenso nacional amplio y la determinación de Lituania a la hora de ser un Estado activo, de confianza y resiliente en el flanco oriental de la OTAN".

"La aprobación de la Estrategia de Seguridad Nacional actualizada es una respuesta consistente a la cambiante situación geopolítica y a las crecientes amenazas, incluidos los ataques híbridos", ha señalado la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, tal y como ha recogido la cadena de televisión lituana LRT.

"Con esta decisión, no solo reforzamos el firme compromiso de Lituania con la defensa colectiva de la OTAN, sino que también declaramos claramente una estrecha cooperación dentro de la Unión Europea (UE) y enviamos una señal clara a nuestra sociedad y aliados de que la seguridad de Lituania es y seguirá siendo nuestra prioridad", ha zanjado.